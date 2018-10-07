وأوردت وكالة الأنباء الألمانية، الأحد، أن نحو 800 من النازيين الجدد حضروا الحفل الذي أقيم مساء السبت في بلدة آبلدا شرقي ألمانيا، بينما جاء قرابة 500 شخص من أجل تنظيم احتجاج مضاد وحضور قداس بأحد الكنائس في وقت متأخر من الليل.

ووجد رجال الشرطة أنفسهم مضطرين إلى استخدام رذاذ الفلفل والهراوات عندما حاول بعض النازيين الجدد اختراق الحواجز التي وضعتها الشرطة.

وتعد ولاية تورينغن الواقعة شرقي ألمانيا مركزا معروفا لحفلات النازيين الجدد. وفشلت عدة جهود في منع الحفل، لا سيما أن المنظمين انتقلوا إلى مكان آخر بعد منعهم من استخدام الموقع الذي اختاروه في البداية.