وقالت محطة "صوت أميركا" نقلا عن بعض السجناء إنهم طالبوا بالإفراج عن المعتقلين السياسيين.

ودخل جنوب السودان حالة من انعدام الأمن منذ عام 2013 عندما تفاقمت الخلافات السياسية بين الرئيس سلفا كير ونائبه السابق ريك مشار، وتحولت إلى مواجهة مسلحة.

وأفاد مصدر أمني أن بعض الحراس في مركز الاعتقال ساعدوا في حدوث أعمال الشغب، وفق ما نقلت رويترز.

وأوضح المصدر، الذي يعمل بالأمن الوطني، للوكالة: "هذا صحيح.. سيطر سجناء على المنشأة من الداخل بمساعدة بعض الضباط"، مضيفا أن السلطات طوقت مركز الاعتقال الذي يسمى "البيت الأزرق".

وأشارت محطة "صوت أميركا" إلى أن المركز يضم 400 سجين شارك نحو نصفهم في أعمال الشغب.