وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إن الزلزال وقع على بعد نحو 20 كيلومترا غربي-شمال غربي ميناء بورت دي بيه.

وأشارت وسائل الإعلام المحلية إلى مقتل شخص واحد على الأقل.

ونقلت رويترز عن فرانتز دوفال الصحفي في صحيفة لو نوفيليست بهايتي على تويتر إن الزلزال ألحق أضرارا بواجهة كنيسة في بلايسانس، كما انهارمنزل مجاور لها.

وحث رئيس هايتي جوفينيل مواز في تغريدة على تويتر الناس على التزام الهدوء، بعد أن قالت وكالة الحماية المدنية إن الزلزال أدى إلى سقوط جرحى وإلى ذعر في البلدات الشمالية.

وكان هذا أحد أقوى الزلازل التي شهدتها هايتي منذ وقوع زلزال قوته سبع درجات قرب العاصمة بورت أو برنس في 2010، مما أدى إلى سقوط آلاف القتلى في ذلك البلد الفقير الواقع في الكاريبي.