وقال ترامب، في تجمع بولاية مينيسوتا، إنه قد يقدم نزالا افتراضيا "جيدا جدا" في الملاكمة أمام بوتن، مشيرا بذلك إلى الطريقة التي تم بها وصف اللقاء الذي جمع الرئيسين في وقت سابق، من قبل بعض وسائل الإعلام.

وأضاف "إنهم يريدونني أن أخوض نزال ملاكمة ضد بوتن.. أعتقد أنني سأقوم جيدا بالأمر".

وانتشر هذا التصريح بشكل كبير على المواقع الاجتماعية، خصوصا "تويتر"، حيث علق ناشطون على ترامب قائلين إنهم ينتظرون هذا النزال على أحر من الجمر. فيما ذكر آخرون أن لياقة بوتن تؤهله للفوز بهذا النزال الافتراضي.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك سابق مع الرئيس الروسي، قال ترامب إن العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا قوية، مشددا على أنه يثق في تصريح بوتن بشأن عدم مشاركة بلاده بأي شكل من الأشكال في الانتخابات الرئاسية لعام 2016.