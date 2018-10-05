وأوردت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" اليوم الجمعة أن منغ هونغ وي، وضع قيد التحقيق في وطنه الصين بمجرد وصوله إلى البلاد الأسبوع الماضي.



وقال متحدث باسم الإنتربول، إن هيئة إنفاذ القانون الدولية على علم برواية الصحيفة الصينية، ولكن رفض التعليق عليه وقول ما إذا كانت السلطات الصينية تحتجز منغ (64 عاما) أم لا. بحسب أسوتشيدبرس.



وقالت زوجة منغ إنه لم يتصل بها منذ مغادرته ليون الفرنسية، حيث يقع مقر الإنتربول نهاية سبتمبر الماضي.



ولم تصدر اللجنة المركزية لفحص الانضباط، هيئة التحقيق الداخلية السرية التابعة للحزب الشيوعي الصيني، أي بيانات على موقعها الإلكتروني ، ولم يتسن التواصل معها للحصول على تعقيب.