وحسب أسوتشيدبرس، قال وزير الدفاع تاكيشى إيوايا اليوم الجمعة، إن اليابان أخطرت حكومة كوريا الجنوبية بقرارها.



ينظر العديد من الكوريين الجنوبيين إلى العلم باعتباره رمزا للعدوان الياباني خلال الحرب العالمية الثانية، واحتجوا على استخدامه خلال الفعالية التي تقام في الفترة بين 10 و 14 أكتوبر قرب جزيرة جيجو.



وقال المسؤولون اليابانيون، إن العلم الذي يصور شمسا حمراء يخرج منها 16 شعاعا، يعد إلزاميًا بموجب قوانين اليابان ومعترف به كهوية للجيش الياباني بموجب اتفاقية بحرية دولية.



وحث وزير خارجية كوريا الجنوبية كانغ كيونج وها اليابان على التفكير في كيف سيتذكر الكوريون الجنوبيون الاستعمار الياباني الوحشي لشبه الجزيرة الكورية في الفترة بين عامي 1905 إلى 1945.