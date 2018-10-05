وخلال عرضه للاستراتيجية الجديدة، أشار بولتون إلى أن الولايات المتحدة تواجه تهديدات من القاعدة وداعش، وهي الأولى من نوعها منذ عام 2011.

وأكد بولتون أن الاستراتيجية الأميركية الجديدة لمواجهة إيديولوجيا الإرهاب تعتبر أشمل من سابقاتها وتتضمن توجيهات للتعامل مع التهديدات وتوقعها، كذلك تسعى لحرمان الإرهابيين من التنقل

وأضاف بولتون أن واشنطن لن تركز في مواجهة الإرهاب على تنظيم واحد بل ستواجه كل شبكات الإرهاب.

وأوضح أن الجماعات الإرهابية المتطرفة تمثل أبرز تهديد عبر الحدود للولايات المتحدة ولمصالحها في الخارج.

إيران تطيل أمد الأزمة اليمنية

من جانبه، أكد قائد القيادة الوسطى الأميركية، الجنرال جوزيف فوتيل، أن إيران، تطيل أمد الأزمة اليمنية وتساهم في تفاقمها عبر مد ميليشيات الحوثي بالسلاح.

وتوعد قائد القيادة الوسطى الأميركي، بمحاسبة الإيرانيين، إذا شنوا اعتداءات على منشآت أميركية أو أشخاص أميركيين.

واتهم فوتيل النظام الإيراني، بأنه يمد سوريا بوسائل قاتلة تهدد دول الجوار واعتبر أن الصواريخ الإيرانية الأخيرة، التي تم إطلاقها باتجاه سوريا كانت طائشة وتصعيدية.

يذكر أن واشنطن فرضت عقوبات، في مايو الماضي، على 5 إيرانيين لارتباطهم بالحرس الثوري الإيراني، وتمكينهم الحوثيين في اليمن من إطلاق صواريخ على مواقع في السعودية.

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد كشف في مارس الماضي أن الحرس الثوري صرف مبلغ 16 مليار دولار منذ العام 2012 من ثروات الشعب الإيراني لدعم نظام بشار الأسد والميليشيات الإرهابية في سوريا والعراق واليمن.