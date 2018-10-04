وأشار بولتون إلى أن الولايات المتحدة تواجه تهديدات من القاعدة وداعش، مضيفا أن الاستراتيجية الجديدة "أوسع" من سابقاتها، وتشمل مقاربة لإيديولوجيا الإرهاب، وتضم توجيهات للتعامل مع التهديدات وتوقعها، وهي الأولى من نوعها منذ عام 2011.

وشدد على أن بلاده تواجه أيضا تهديدات من إيران التي وصفها بأنها "الممول الرئيسي العالمي للإرهاب الدولي منذ 1979"، وفق ما نقلت وكالة رويترز.

وأضاف بولتون: "لن نركز على مواجهة تنظيم واحد بل على كل شبكات الإرهاب، وسنحرم الإرهابيين من التنقل بحرية".



وأوضح المستشار أن الجماعات الإرهابية المتطرفة تمثل أبرز تهديد عبر الحدود للولايات المتحدة ولمصالحها في الخارج.





