وقال كبير مفتشي شرطة المنطقة ديبولد سيناس إن 9 أشخاص يشتبه في أنهم من تجار المخدرات قتلوا على نحو منفصل في اشتباكات مع أفراد الأمن في عشرات من المداهمات المنسقة خلال الأربعاء والخميس بمقاطعة سيبو وسط البلاد.

وجرى ضبط ما يقرب من ألف علبة من الميتامفيتامين، وهو منشط محظور، و78 قطعة سلاح ناري في المداهمات.

وكان الرئيس رودريغو دوتيرتي قد قال إن حربه على المخدرات ستكون "بلا هوادة ومخيفة".

ولا تزال الحملة مستمرة منذ توليه منصبه عام 2016، بالرغم من مواجهة شكاوى بتهمة القتل الجماعي أمام المحكمة الجنائية الدولية وانتقادات من حكومات غربية ومن هيئات مراقبة تابعة للأمم المتحدة.