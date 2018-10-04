وكانت واشنطن قد أعلنت الجمعة الماضي، إغلاق قنصليتها في البصرة ونقل الموظفين الدبلوماسيين المعينين هناك، في أعقاب تهديدات متزايدة من إيران ومن ميليشيا تدعمها إيران تتضمن احتمال إطلاق صواريخ.

من جهتها، طالبت محكمة العدل الدولية الولايات المتحدة في وقت سابق الأربعاء بضمان ألا توثر العقوبات على إيران، والمقرر أن تشددها واشنطن في نوفمبر المقبل، على المساعدات الإنسانية، أو سلامة الطيران المدني.

وردت واشنطن بالانسحاب من المعاهدة، التي لم يكن الضوء مسلطا عليها. وقال بومبيو إنه كان يتعين على الولايات المتحدة الانسحاب من المعاهدة قبل عقود.

وأضاف بومبيو "تميز اليوم بنقطة مفيدة، بالقرار الذي صدر هذا الصباح من محكمة العدل الدولية، وكان بمثابة نقطة مفيدة لنا لإظهار العبثية التامة لمعاهدة الصداقة بين الولايات المتحدة وإيران".

وتابع "نحن محبطون لأن المحكمة لم تعترف بأنها لا تملك صلاحية إصدار أي أمر يتعلق بإجراءات العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة، التي تتخذ ما يلزم مع إيران لحماية مصالحها الأمنية الأساسية".