وأشار المتحدث إلى أن المسلح لاذ بالفرار، وقد جرى استدعاء قوات الشرطة إلى المكان.

ويعيش غولن، الحليف السابق للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في منفاه في الولايات المتحدة منذ 1999، وتتهمه أنقرة بأنه وراء محاولة الانقلاب ضد أردوغان في 15 يوليو 2016، وهو ما ينفيه غولن.

وطلبت أنقرة من واشنطن مرارا أن تسلمها غولن دون جدوى، وهو ملف شائك ألقى بظلاله على العلاقات المتوترة أساسا بين البلدين.

وحثّ الرئيس التركي الحكومة الألمانية في مقال صحفي قبل زيارته الرسمية الأخيرة لألمانيا على إدراج حركة غولن في قائمة المنظمات الإرهابية.

وكانت ألمانيا رفضت الطلب من قبل قائلة إنها بحاجة لمزيد من البراهين التي تربط شبكة أتباع غولن بالمحاولة الفاشلة للإطاحة بالحكومة التركية.