وأظهر الاستطلاع أن 7 من كل 10 أشخاص، من بين 26 ألف شخص تم استطلاع رأيهم في الدول الخمس والعشرين، عدم ثقتهم بترامب، فيما قال 52 في المئة منهم إنهم يثقون بميركل.

وحل الرئيس الأميركي في المرتبة الأخيرة بين 5 رؤساء دول،وذلك بعد كل من ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والصيني شي جينبيغ والروسي فلاديمير بوتن.

وفيما قال 70 في المئة إنهم لا يثقون بترامب، عبر 27 في المئة من العينة عن ثقتهم به، بحسب الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة بيو للدراسات والأبحاث، ونشرت مجلة فورين بوليسي حلاصته.

بالمقابل حظيت ميركل بإجماع 52 في المئة، بينما قال 31 في المئة منهم إنهم لا يثقون بها.

أما من يثقون بماكرون فقد بلغت نسبتهم 46 في المئة، بينما قال 34 في المئة إنهم لا يثقون به.

الرئيس الصيني حل في المركز الثالث من حيث الشعبية والثقة، بحصوله على تأييد 34 في المئة، مقابل 56 في المئة قالوا إنهم لا يثقون به.

وفي المركز الرابع حل بوتن بتأييد 30 في المئة فقط، مقل 62 في المئة عبروا عن عدم ثقتهم به.

أما الدول التي عبر أفرادها عن ثقتهم بترامب في إسرائيل والفلبين وكوريا الجنوبية، حيث بلغت نسبة التأييد له في هذه الدول أكثر من 80 في المئة