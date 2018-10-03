ونقلت صحيفة "حرييت" التركية عن مات وينتر، الرئيس التنفيذي لبرنامج طائرات F-35، قوله إنه يتوقع أن يتم تسليم الطائرات الحربية إلى تركيا في مارس عام 2019.

وفي حديثه للصحفيين في أرلينغتون بولاية فيرجينيا، قال وينر إن أنقرة تخطط لشراء 100 طائرة مقاتلة من طراز F-35 في السنوات المقبلة، مضيفا أنه "لا يرى أي مؤشر على تغيير" في هذه الخطة.

وأضاف "يجب على البنتاغون تقديم تقرير للكونغرس في غضون 90 يوما من صدور قانون تفويض الدفاع لعام 2019"، مشيرا إلى تعديل قانون تفويض الدفاع الوطني الذي يحظر مبيعات F-35 إلى تركيا حتى يصدر البنتاغون تقريرا عن العلاقات التركية الأميركية.

وتعتبر الطائرة F-35 طائرة خفية تم بناؤها بواسطة شركة لوكهيد مارتن، وهي واحدة من أغلى قطع المعدات العسكرية الأميركية، بمتوسط ​​تكلفة 100 مليون دولار.

وتسلمت تركيا أول طائرتين مقاتلتين من طراز F-35 في أواخر يونيو الماضي في احتفال في فورت وورث بولاية تكساس.