وقال وزير الوحدة الكوري الجنوبي تشو ميونغ جيون في البرلمان، الاثنين، إن تقديرات حجم الترسانة النووية الكورية الشمالية تتراوح بين عشرين إلى ستين سلاح نووي.

وقال تشو في رده على سؤال أحد النواب إن هذه المعلومات جاءت من "مصادر استخباراتية".

ولم يتسن الحصول على رد من وكالة الاستخبارات الوطنية في كوريا الجنوبية.

وأعلنت وزارة الوحدة، الثلاثاء، أن تصريحات تشو لا تعني أن كوريا الجنوبية ستقبل بأن تكون كوريا الشمالية دولة نووية، مما يوحي بأن جهود سول الدبلوماسية للتخلص من برنامج بيونغ يانغ النووي ستستمر.

ولا يختلف تقييم كوريا الجنوبية بشأن ترسانة كوريا الشمالية كثيراً عن التقديرات المدنية الخارجية المختلفة، التي تستند إلى حد كبير إلى كمية المواد النووية التي يعتقد أن كوريا الشمالية أنتجتها.

ووفقاً لتقارير الحكومة الكورية الجنوبية، يعتقد أن بيونغ يانغ أنتجت 50 كيلوغراما من البلوتونيوم المخصب، مما يكفي لصنع 8 قنابل على الأقل.

وكتب باحثون في جامعة ستانفورد، بينهم الفيزيائي النووي سيغفريد هيكر الذي زار منشآت الطرد المركزي في كوريا الشمالية في نيونجبيون عام 2010، في وقت سابق من هذا العام أن كوريا الشمالية لديها مخزون اليورانيوم عالي التخصيب يتراوح بين 250 و500 كيلوغرام، ما يكفي لصنع 25 إلى 30 قنبلة نووية.

ويقول العديد من الخبراء الأجانب إن كوريا الشمالية تدير على الأرجح منشآت إضافية لتخصيب اليورانيوم.