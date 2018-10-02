ونقلت رويترز عن جيمس منداي إينوكا مفوض الشرطة في ياميبو إن ستة من المصابين في حالة حرجة، وأنه تم إجلاؤهم إلى العاصمة جوبا لتلقي العلاج.

وقال إينوكا إن الانفجار وقع في نحو الساعة 11 من مساء الجمعة الماضي بالتوقيت المحلي، عندما ألقى شخص "قنبلة يدوية على الملهى، حيث كان 500 شخص يرقصون... عثرنا على أربعة قتلى في الحال".

وأضاف أن عدد القتلى زاد إلى عشرة بحلول الاثنين، بينما أصيب عشرات آخرون.

وأفاد بأن الحادث لا علاقة له بالحرب الأهلية التي تعصف بجنوب السودان منذ 2013، مؤكد "أنه عمل إجرامي معزول وسيمثل المجرم للمحاكمة".