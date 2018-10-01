وقالت جمعية نوبل في معهد كارولينسكا بالسويد في بيان "أوضح أليسون وهونغو كيف يمكن استغلال استراتيجيات مختلفة لتثبيط كوابح الجهاز المناعي في علاج السرطان".

وتبلغ قيمة الجائزة تسعة ملايين كرونة سويدية (مليون دولار). وجائزة نوبل للطب هي أول جوائز نوبل التي تمنح كل عام.

من جهة أخرى، قررت الأكاديمية السويدية حجب جائزة نوبل للآداب هذا العام بسبب الفضيحة الجنسية التي هزت لجنة الجائزة.

وتعتبر هذه هى المرة الأولى التى تُحجب فيها جائزة الآداب منذ 75 عامًا، ولكنها الثامنة فى تاريخ الجائزة.

وقضت محكمة سويدية بالسجن لمدة عامين بتهمة الاغتصاب على جان كلود أرنو، وهو أحد أبرز المثقفين والمتزوج من عضوة بالأكاديمية السويدية، بتهمتي اغتصاب سيدة قبل سبع سنوات.



وقالت محكمة ستوكهولم المحلية اليوم الاثنين، أن الحكم جاء بالإجماع. وكانت المدعية كريستينا فويغت قد طالبت بسجن آرنو، ثلاث سنوات.

ونفى آرنو الاتهامات التي هزت الأكاديمية المرموقة، حيث أجبر سبعة أعضاء إما على المغادرة أو الانسحاب في أبريل.