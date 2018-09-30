وبعد شهرين من إبرام ذلك الاتفاق، لم يرفع مجلس الأمن حتى الآن الحظر المفروض على الأسلحة والعقوبات، التي فُرضت على إريتريا في العام 2009 لدعمها المزعوم لجماعات مسلحة في الصومال.

وقال صالح أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: "العقوبات التي فرضت على إريتريا خلال السنوات التسع الماضية قد ألحقت ضررا كبيرا باقتصاد البلاد وشعبها".

وأضاف أن الإريتريين "لا يطالبون فقط بالرفع الفوري للعقوبات بل أيضا بالتعويض عن عواقبها وعن الفرص التجارية الضائعة".

ووقّع رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد علي، ورئيس إريتريا، أسياسي أفورقي، اتفاق سلام في يوليو أنهى عقدين من المواجهة على أراض متنازع عليها.