وحذر المركز الوطني للوقاية من الكوارث المكسيكيين من الاقتراب من البركان بعد تزايد النشاط عند فوهته وتسجيل 183 انبعاث للغاز والرماد على مدار 24 ساعة.

رصد المركز العديد من الزلازل، فيما أظهرت صور على وسائل التواصل الاجتماعي طبقات خفيفة من الرماد تغطي زجاج السيارات في عدد من أحياء العاصمة مكسيكو سيتي، بما فيها اكسوتشيميلكو.

لاحظ خبراء الجيوفيزياء زيادة في نشاط البركان الذي يقع على بعد 72 كيلومترا إلى جنوب شرق العاصمة منذ زلزال بقوة 7.1 درجة على مقياس ريختر ضرب وسط المكسيك في سبتمبر / أيلول 2017.

وكان البركان المعروف أيضا باسم "دون جويو" نشطا منذ عام 1994.