واستقل ترامب "الوحش"، من طراز كاديلاك، خلال رحلته إلى مقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك، فيما نشر مكتب الخدمة السرية صورا للسيارة، مستعرضا مزاياها.

ورغم أن شركة جنرال موتورز لم تكشف عن تفاصيل السيارة الجديدة، فإنه بناء على النماذج السابقة، من المعروف أنها مدرعة بشكل كبير.

وتضمن إطارات "Kevlar"، أن تتمكن السيارة من إكمال سيرها، حتى في حال تعرض أحد الإطارات للثقب.

أما الأبواب المصفحة فيبلغ سمكها 8 إنشات، مما يجعلها شبيهة بتلك الموجودة على طائرة بوينغ 757، فيما يصل سمك النوافذ إلى 5 إنشات.

كما تم تجهير "الوحش" بغطاء سفلي مقاوم للانفجار، يجعله غير قابل للاختراق، حسب ما ذكر موقع "ذا صن" البريطاني.

أما داخل السيارة، فقد جهزت المقصورة بحيث تكون مضادة للهجمات البيولوجية والكيماوية، كما يتوفر على متن المركبة إمدادات للأكسجين والدم.

وفي حال شارك "الوحش" في هجوم، فإن السيارة مدعمة بقنابل مسيلة للدموع وبنادق.

وتوجد في السيارة أيضا معدات اتصالات إلكترونية متقدمة، مع خط مباشر لنائب الرئيس والبنتاغون.