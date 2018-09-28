وغرد ترامب على تويتر قائلا: "القاضي كافانو أظهر لأميركا لماذا سميته هو بالتحديد. لقد كانت شهادته قوية وصادقة ومثبتة".

واعتبر الرئيس الأميركي أن "استراتيجية الديموقراطيين المدمرة هي عار، وهذه العملية كانت خدعة بالكامل"، قائلاً إنه "يجب على مجلس الشيوخ التصويت!".

في وقت سابق، أكد ترامب، أنه لن يتوانى عن سحب ترشيح كافانو لعضوية المحكمة العليا، في حال ثبت أنّ المرأة التي تتّهمه بالاعتداء جنسياً عليها، لديها أدلّة مقنعة على ادعاءها.

وقال ترمب في مؤتمر صحافي عقده على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة: "يمكنني دائما أن أقتنع .. إذا وجدت أنّه مذنب بشيء من هذا القبيل، نعم، حتماً. أريد أن أشاهد. أريد أن أرى".

من جانبه، وصف بريت كافانو، الخميس، ما يحدث بمجلس الشيوخ الأميركي بـ"وصمة عار"، مؤكدا أنه لن يسحب ترشيحه إلى المحكمة العليا، رغم اتهامه بالاعتداء الجنسي من قبل كريستين بلازي فورد.

وعلق مرشح ترامب بغضب "لا أحد سيرغمني على الانسحاب من هذه العملية"، وذلك في مداخلة بعد وقت قصير من انتهاء الشهادة التي أدلت بها الأكاديمية التي تتهمه بالاعتداء جنسيا عليها.

وأضاف كافانو "أنا بريء" بينما كان على وشك البكاء وهو يتحدث عن تأثير ما يحدث على عائلته. وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

من جانبها، تؤكد الباحثة في علم النفس أن الشاب كافانو وصديقا له "كانا ثملين"، قام بعزلها في غرفة وحاول كافانو نزع ملابسها لكنها نجحت في الإفلات منه. وتلت ذلك شهادة أخرى لدبورا راميريز (53 عاما) نشرتها مجلة نيويوركر الأحد، عن حادثة مماثلة خلال سنوات الدراسة الجامعية.

ويؤكد كافانو "لم أرتكب اعتداء جنسيا، ولم أقم أي علاقات جنسية ولا أي شيء يشبهها طول سنوات دراستي في المرحلة الثانوية ولسنوات بعدها"، لافتا إلى أنه كان يركز على دراسته وعلى الرياضة.