وعلق مرشح ترامب بغضب "لا أحد سيرغمني على الانسحاب من هذه العملية"، وذلك في مداخلة بعد وقت قصير من انتهاء الشهادة التي أدلت بها الأكاديمية التي تتهمه بالاعتداء جنسيا عليها.

وأضاف كافانو "أنا بريء" بينما كان على وشك البكاء وهو يتحدث عن تأثير ما يحدث على عائلته. وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وفي وقت سابق، أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أنه يتوانى عن سحب ترشيح كافانو لعضوية المحكمة العليا، في حال ثبت أنّ المرأة التي تتّهم كافانو بالاعتداء جنسياً عليها، لديها أدلّة مقنعة على ادعاءها.

وقال ترمب في مؤتمر صحافي عقده على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة: "يمكنني دائما أن أقتنع .. إذا وجدت أنّه مذنب بشيء من هذا القبيل، نعم، حتماً. أريد أن أشاهد. أريد أن أرى".

من جانبها، تؤكد الباحثة في علم النفس أن الشاب كافانو وصديقا له "كانا ثملين"، قام بعزلها في غرفة وحاول كافانو نزع ملابسها لكنها نجحت في الإفلات منه. وتلت ذلك شهادة أخرى لدبورا راميريز (53 عاما) نشرتها مجلة نيويوركر الأحد، عن حادثة مماثلة خلال سنوات الدراسة الجامعية.

ويؤكد كافانو "لم أرتكب اعتداء جنسيا، ولم أقم أي علاقات جنسية ولا أي شيء يشبهها طول سنوات دراستي في المرحلة الثانوية ولسنوات بعدها"، لافتا إلى أنه كان يركز على دراسته وعلى الرياضة.