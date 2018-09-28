وتضافرت جهود بريطانيا واليابان والولايات المتحدة في التصدي لتنامي نفوذ الصين في المنطقة والحيلولة دون وقوع ممرات بحرية حيوية تربط آسيا وأوروبا والولايات المتحدة ومناطق أخرى تحت الهيمنة الصينية.
وقال كين جي ساكاجوتشي، قائد قوات الدفاع البحرية "تربطنا علاقات قديمة بالبحرية البريطانية، وكلانا حليف للولايات المتحدة وهذه التدريبات فرصة لنا لتعزيز التعاون".
وتدربت أرجيل وكاجا والمدمرة إينازوما المرافقة لها على تشكيلات في المياه الهادئة بالمحيط الهندي، قرب ممرات بحرية تجارية تتحرك فيها حاويات وناقلات نفط.
وحلقت ثلاث طائرات هليكوبتر من حاملة الطائرات اليابانية في الأجواء لتراقب التدريبات.