أبوظبي - سكاي نيوز عربية انضمت "كاجا" حاملة طائرات الهليكوبتر وأكبر سفينة حربية يابانية إلى تدريبات بحرية مع الفرقاطة الملكية البريطانية أرجيل في المحيط الهندي الأربعاء، فيما تتجه الفرقاطة إلى منطقة بحر الصين الجنوبي المتنازع عليها وشرق آسيا.