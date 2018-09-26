وقالت ميلانيا في بيان إنها ستزور غانا وملاوي وكينيا ومصر، في أول رحلة دولية كبيرة لها من أجل الترويج لرعاية الطفولة والتعليم، وفق ما أوردت "فرانس برس".

وجاء إعلان ترامب (48 عاما) خلال حفل استقبال زوجات رؤساء الدول والوفود الأجنبية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وأضافت:" سيكون اليوم الأول من أكتوبر أول يوم في زيارتي إلى 4 بلدان جميلة ومختلفة في أفريقيا: غانا وملاي وكينيا ومصر"، مؤكدة أن هذه الدول عملت جنبا إلى جنب مع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في إحداث تقدم في مواجهة أكبر التحديات التي تواجهها.

وأضافت: "أنا فخور للغاية بالعمل الذي تؤديه هذه الإدارة من خلال الوكالة الأميركية للتنمية الدولية وغيرها، وأتطلع لفرصة لنقل رسالة حملتي" كن أفضل "إلى العديد من البلدان والأطفال في القارة الأفريقية".

وكانت السيدة الأولى في الولايات المتحدة أطلقت حملة التوعية الخاصة بها لمساعدة الأطفال في مايو الماضي، وفي إطارها، سافرت دون زوجها إلى كندا.

ولم يسافر زوجها، الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إلى القارة الأفريقية، التي دخل في توتر مع عدد منها في يناير الماضي، عندما وصف بعضها بـ"الأوكار القذرة".