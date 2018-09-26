وندد ترامب، الأربعاء، أمام مجلس الأمن الدولي بتزايد ما وصفه بأنه سلوك "عدائي" لإيران رغم أنها وقعت اتفاقا حول برنامجها النووي العام 2015.

وقال ترامب: "في الأعوام التي تلت توقيع الاتفاق، ازدادت عدائية إيران"، واعدا بأن تطبق العقوبات الأميركية على طهران "في شكل كامل" بداية نوفمبر.

وأضاف: "بعد ذلك، ستفرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة أكثر شدة من أي وقت مضى لاحتواء مجمل السلوك السيء لإيران".

وكان ترامب قد توعد في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الثلاثاء، إيران بفرض مزيد من العقوبات، قائلا إن قادة إيران الذين يمثلون "ديكتاتورية فاسدة" سرقوا ملايين الدولارات من الخزانة العامة لإنفاق الأموال على وكلائهم في منطقة الشرق الأوسط لشن الحروب ونشر الإرهاب.

وأكد أن بلاده لن تسمح "لأكبر داعم للإرهاب في العالم بامتلاك أخطر الأسلحة".

وعقب انسحابه من الاتفاق النووي، أعاد الرئيس الأميركي فرض العقوبات الاقتصادية على طهران في مطلع أغسطس، على أن تفرض مجموعة جديدة من العقوبات في نوفمبر تستهدف قطاع الطاقة، عماد الاقتصاد الإيراني.

وتأثر الاقتصاد الإيراني بشدة بانسحاب واشنطن من الاتفاق النووي، ووصل الريال الإيراني إلى مستوى غير مسبوق من الانهيار.

وعقب كلمة ترامب يوم الثلاثاء، هبط الريال الإيراني إلى مستوى 170 ألف ريال مقابل الدولار، وذلك في أحدث انخفاض للعملة الهشة، التي خسرت ما يقرب من 80 بالمئة من قيمتها على مدار عام.

ولم تنجح السلطات الإيرانية رغم الجهود، التي تبذلها منذ أبريل في وقف هبوط الريال، الذي تسبب في موجة غلاء غير مسبوقة.