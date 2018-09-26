وقال نائب مسؤول المعلومات العامة بمقاطعة جورج تاون، راندي أكرز، إن السلطات حثت ما بين 6 آلاف و8 آلاف شخص على مغادرة المدينة، لكن ليس واضحا كم عدد السكان الذين امتثلوا لذلك، وفق ما أوردت "رويترز"، الأربعاء.

وتقع جورج تاون عند التقاء 3 أنهار هي واكامو وغريت بي وديوسامبيت، وتجنبت المدينة إلى حد كبير الضربة الأولى العنيفة للإعصار "فلورنس"، الذي وصل لليابسة يوم 14 سبتمبر الجاري، وهو مصنف كإعصار من الدرجة الأولى وأسفر عن مقتل 46 شخصا في ثلاث ولايات.

لكن المدينة، التي يعيش فيها 9 آلاف شخص تقع في مسار فيضانات، قالت الهيئة الوطنية للإرصاد الجوية إنها قد تكون شديدة مع اتجاه المياه، التي صاحبت الإعصار إلى المحيط.

وقالت الهيئة الوطنية للإرصاد الجوية، إن المياه قد تغمر مناطق في جورج تاون بارتفاع يصل إلى 3 أمتار خلال الأيام المقبلة، مع فيضان نهري بي دي وواكامو، وأضافت أن الفيضانات قد تقطع الطرق السريعة وتعزل بعض المناطق.