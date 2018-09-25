وقال الوزير، ردا على سؤال لقناة (بي.إف.إم) التلفزيونية عن استعداد باريس للرد بالموافقة على طلب جمعيات خيرية بالسماح بإنزال 58 شخصا على متن السفينة في الميناء الواقع جنوب البلاد، "في الوقتا لراهن لا".

وقال لو مير إن السفن يتعين أن ترسو في أقرب ميناء بموجب القوانين الأوروبية ومرسيليا ليس الأقرب.

وأضاف "في قضايا الهجرة يتعين التعامل مع الأمر بحزم ووضوح واحترام القوانين الأوروبية".

والسفينة أكواريوس 2 هي سفينة الإنقاذ الوحيدة التي ما زالت تعمل في منطقة وسط البحر المتوسط وتنقذ المهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا من ليبيا في الكثير من الأحيان.

وتلقت الجمعيات الخيرية صدمة كبيرة أمس الاثنين بعدما ألغت سلطات بنما ترخيص السفينة أكواريوس ليضاف ذلك إلى منع رسو القوارب التابعة لتلك الجمعيات في الموانئ الإيطالية.