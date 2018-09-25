وأكد ترامب عقد قمة ثانية "في المستقبل غير البعيد"، وذلك بعد أول اجتماع بينهما في سنغافورة في يونيو الماضي.



وأضاف إثر لقائه نظيره الكوري الجنوبي مون جاي إن في نيويورك: "ستكون صيغة مماثلة وربما في مكان آخر"، وفق ما نقلت فرانس برس.



وقال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، الجمعة، إن الولايات المتحدة تعمل من أجل ترتيب قمة ثانية بين الرئيس ترامب وزعيم كوريا الشمالية، لكن لا يزال الأمر يتطلب المزيد من العمل "لضمان أن تكون الظروف مواتية".



وأضاف بومبيو في مقابلة مع "فوكس نيوز": "نعمل من أجل ترتيبها. لكن لا يزال الأمر يتطلب بعض العمل لضمان أن تكون الظروف مواتية وأن يكون الزعيمان في وضع يمكننا فيه تحقيق تقدم ملموس".