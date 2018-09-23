وتزامن ذلك مع هبوب رياح عاتية على المنطقة، وقال رئيس بلدية أوتاوا جيم واتسون إن استعادة الكهرباء بصورة كاملة ربما يستغرق عدة أيام. وأصيب ستة أشخاص على الأقل.

ونقلت وكالة رويترز عن واتسون قوله للصحفيين "يبدو الأمر مثل مشهد في فيلم سينمائي، أو موقع حرب".

وأتى الإعصار، الذي وصل مساء الجمعة، على عدد من المنازل في بلدة دونروبين شمال غربي المدينة، ثم مر على مدينة جاتينو الواقعة مباشرة إلى الشمال من أوتاوا بإقليم كيبيك.

ودمرت الرياح القوية جزءا من محطات الكهرباء الفرعية الرئيسية، في أوتاوا وقال مسؤولون إن الكهرباء انقطعت عن نحو 200 ألف شخص.ويعيش في أوتاوا وجاتينو نحو 1.3 مليون نسمة.