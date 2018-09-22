وأدى موقف ترامب هذا إلى ظهور وسم #لماذا_لم _أُبلّغ (واي أي ديدنت ريبورت) على تويتر ووصوله إلى المرتبة الأولى في الولايات المتحدة.

وبعد ظهر الجمعة كان الوسم الجديد الذي يذكر بوسم #أنا_أيضاً (مي تو) في المرتبة الأولى لـ"التوجهات" الأميركية على الموقع الاجتماعي بعد تدفق كثيف لتغريدات تستخدمه.

وتراكمت عشرات آلاف التغريدات التي تتضمن شهادات نساء قلن إنهن وعلى غرار كريستين فورد صمتن لفترة طويلة حول تحرش أو اعتداء جنسي تعرضن له.

وكان بين الموقعات أسماء معروفة في حركة #أنا_أيضاً التي تهزّ الولايات المتحدة منذ عام تقريبا على غرار الممثلتان آشلي جاد وأليسيا ميلانو.