وجاءت تعليقات توسك بعد أن قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في وقت سابق الجمعة إن المفاوضات وصلت إلى مأزق ودعت الاتحاد الأوروبي لتقديم مقترحاته بعد يوم من انتقاد زعماء الاتحاد العرض الذي قدمته.

وقال توسك في بيان "بينما أتفهم منطق المفاوضات، أظل مقتنعا بأن حلا وسطا، في مصلحة الجميع، ما زال ممكنا. أقول هذه الكلمات كصديق مقرب للمملكة المتحدة وكمعجب حقيقي برئيسة الوزراء البريطانية ماي".

كما سعى جان كلود يونكر رئيس المفوضية الأوروبية إلى التخفيف من أي شعور بالأذى لكنه دعا إلى توخي الحذر وشبه بريطانيا والاتحاد الأوروبي بالقنفذين المتحابين.

وكانت وسائل إعلام بريطانية قد وصفت انهيار مقترحات ماي للانسحاب من الاتحاد الأوروبي بالمذلة لرئيسة الوزراء أمام قادة الاتحاد الأوروبي خلال قمة غير رسمية في مدينة سالزبورغ.

وبعد مأدبة عشاء في سالزبورغ، قال قادة الاتحاد الأوروبي إنهم سيسعون من أجل التوصل لاتفاق الانسحاب الشهر المقبل لكنهم حذروا ماي من أنها إذا لم تقدم تنازلات بشأن التجارة والحدود الأيرلندية بحلول نوفمبر تشرين الثاني فإنهم على استعداد للتأقلم مع خروج بريطانيا دون اتفاق.

وفي حين لم يتبق سوى ستة أشهر على انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، يحرص الجانبان على التوصل إلى اتفاق بشكل ما بشأن العلاقات المستقبلية قبل نهاية العام، لتجنب الخروج من الاتحاد الأوروبي ومؤسساته من دون اتفاق.