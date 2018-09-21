وقالت الصحيفة إن عدد القتلى ارتفع "إلى حدود الساعة إلى 86 قتيلا".

ونسبت الصحيفة الأرقام إلى جون مونجيلا، المفوض الإقليمي لموانزا، حيث انقلبت العبارة (إم.في نيريري) بعد ظهر أمس الخميس.

وقال مسؤول محلي كبير في تنزانيا، في وقت سابق الجمعة، إن الحكومة تعتقد أن أكثر من 200 شخص غرقوا في الحادث.

وكانت العبارة تحمل أيضا بضائع عندما انقلبت قرب رصيف الميناء، وسط ترجيحات بأن تكون الحمولة الزائدة وراء غرقها.

وغالبا ما تكون حصيلة حوادث الغرق في أفريقيا كبيرة، بسبب عدم وجود سترات للنجاة على متن العبارات، ولأن العديد من الركاب لا يعرفون السباحة.

وفي عام 1996، قتل ما يقرب من 700 شخص في غرق عبارة في بحيرة فيكتوريا، التي تطل عليها تنزانيا وكينيا وأوغندا.