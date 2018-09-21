وقال جيفري جالر قائد شرطة مقاطعة هارفورد في مؤتمر صحفي إن واقعة إطلاق النار حدثت عقب وصول المشتبه بها، وهي موظفة مؤقتة في المنشأة، للعمل في نحو الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي (1300 بتوقيت جرينتش). ويقع مركز التوزيع في منطقة بيريمان بولاية ميريلاند على بعد نحو 55 كيلومترا شمال شرقي بالتيمور.

وحدد مكتب قائد شرطة المقاطعة هوية من أطلق النار وقال إنها امرأة في السادسة والعشرين من عمرها وكانت تقطن في بالتيمور.

وقال جالر إن المحققين لم يتوصلوا بعد للدافع وراء إطلاق النار لكن مصدرا في إحدى جهات إنفاذ القانون قال لرويترز إن مسؤولين يعتقدون أن المشتبه بها كان لديها شكوى متعلقة بظروف العمل.

وأضاف جالر أن إطلاق النار بدأ خارج مركز التوزيع ثم انتقل للداخل وأن إجمالي عدد الضحايا سبعة هم ثلاثة مصابين وأربعة قتلى بينهم المشتبه بها التي أطلقت النار على نفسها في الرأس.