وقال جون بولتون مستشار الأمن القومي للصحفيين إن الاستراتيجية ستعطي للوكالات الاتحادية إرشادات جديدة عن كيفية حماية نفسها وحماية البيانات الخاصة للأميركيين.

وتأتي الخطة قبل أقل من شهرين من انتخابات التجديد النصفي في الكونغرس التي تجرى في السادس من نوفمبر تشرين الثاني إذ يتوقع مسؤولو المخابرات الأمريكيون أن تواجه تلك المؤسسات خلالها وابلا من الهجمات الرقمية.