وبدأ العمل على صناعة الغواصة عام 2005، إلا أن المشروع توقف بسبب نقص في التمويل، ليتم استئناف العمل عليه سنة 2013.



ويصل طول الغواصة إلى 68 مترا، وعرضها 7.1 مترا، وقد زُودت بأسلحة عالية الدقة مثل 6 قاذفات طوربيد، و18 صاروخا، بما فيها صواريخ "كاليبر".



ويبلغ تعداد أفراد طاقم الغواصة 35 شخصا، وبمقدورها الإبحار والبقاء تحت سطح الماء بشكل متواصل مدة 45 يوما، والغوص إلى عمق 300 متر، علما أن سرعتها تبلغ 21 عقدة، وفق ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.