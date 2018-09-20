وأفاد بومبيو في بيان بأنه دعا وزير خارجية كوريا الشمالية للاجتماع معه الأسبوع المقبل، وأن الولايات المتحدة دعت ممثلين لكوريا الشمالية للاجتماع مع المبعوث الأميركي بشأن كوريا الشمالية ستيفن بياجون في العاصمة النمساوية فيينا في أقرب وقت ممكن.

وأشاد بومبيو بالاقتراح القاضي بـ"الاستكمال الكامل لتفكيك المنشآت في يونغبيون بحضور مفتّشين أميركيين وآخرين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

ورحبت واشنطن بـ"الالتزامات المهمة" التي اتخذتها كوريا الشمالية خلال القمة بين الكوريتين التي انعقدت في بيونغ يانغ، وأعربت عن استعدادها للدخول "على الفور" في مفاوضات مع كوريا الشمالية، تمهيدا لنزع السلاح النووي "بحلول يناير 2021".

جاء بيان بومبيو بعد لقاء زعيمي الكوريتين في ثالث قمة بينهما، وإعلانهما أن تقدما قد تحقق ضمن جهود تطبيع العلاقات.