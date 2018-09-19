وأفادت دار “سان مارتنز برس" بإن كتاب "التهديد: كيف يحمي إف.بي.آي أميركا في عصر الإرهاب وترامب"، يغطي عمل مكابي في المكتب على مدار 22 عاما، بما في ذلك دوره بالتحقيق في هجمات 11 سبتمبر 2001 على نيويورك وواشنطن، والتحقيق في مزاعم تدخل روسيا في الانتخابات الأميركية عام 2016.

ومن المقرر أن يطرح الكتاب في الأسواق في الرابع من ديسمبر المقبل.

وقال أندرو مكابي "كتبت هذا الكتاب لأن هجمات الرئيس عليّ ترمز إلى نهجه التدميري ضد البلاد ككل".

ونقلت رويترز عن عن مكابي قوله "إنه يقوض سلامة وأمن أميركا، ويقوض ثقة الناس في مؤسسات (الدولة).

وكان وزير العدل، جيف سيشنز قد أقال مكابي في مارس الماضي، بعدما اكتشفت لجنة داخلية بالوزارة أنه سرب معلومات لصحفيين، وضلل محققين بشأن تصرفاته.

من جانبه، ينفى مكابي الاتهامات الموجهة إليه، وقال إنه ضحية انتقام من إدارة ترامب.

ياتي كتاب ندرو مكابي، بعد نشر كتاب "الخوف: ترامب في البيت الأبيض" للصحافي الشهير بوب وودورد الذي تجاوزت مبيعاته مليون نسخة، بعد اسبوع واحد من نشره.