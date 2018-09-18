وأفادت القناة الإخبارية العامة أن الحادث وقع في الساعة 23:15 بالتوقيت المحلي، على الطريق السريع بين مدينتي كاشان ونطنز على بعد أكثر من 200 كيلومتر جنوبي طهران.

وأوضح مسؤول في الشرطة الإيرانية، أن الشاحنة اصطدمت بالحافلة التي كانت تقل 47 شخصا، قبل أن تنقلب وتشتعل فيها النيران.

وأضاف أن الحادث أسفر عن سقوط جرحى، لم يذكر عددهم، موضحا أنهم نقلوا إلى مستشفيات مجاورة.

واعتبر الرئيس الإيراني حسن روحاني في بيان نُشر على موقعه الإلكتروني الرسمي، أن "حوادث الطرقات المأساوية والتي يتعذر إصلاحها، تجسد العيوب التقنية والقصور الإدارية" في إيران.

ودعا روحاني المسؤولين إلى "إيجاد حل شامل لعدم تكرار مثل هذه الحوادث".

وتسجل إيران أحد أعلى معدلات الموت في حوادث المرور في العالم. ويفسر هذا العدد الكبير بعدة عوامل من بينها الحالة العامة للطرق، وأسطول السيارات الكبير، والاستهتار بقواعد السير الأساسية.