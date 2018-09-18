وقالت وزارة الدفاع اليابانية في بيان مقتضب إن المناورة المضادة للغواصات أُجريت الخميس في بحر الصين الجنوبي "لتحسين التقنيات الاستراتيجية".

وذكرت صحيفة "اساهي شيمبون" أن الغواصة كوروشيو انضمت الخميس إلى ثلاث سفن حربية يابانية في البحر جنوب غرب جزيرة سكاربورو الصغيرة التي تسيطر عليها الصين.

وتؤكد الصين أحقيتها في معظم مساحة بحر الصين الجنوبي الغني بالموارد، رغم مطالبات كل من بروناي وماليزيا والفلبين وتايوان وفيتنام.

وقالت الصحيفة إن مناورات الغواصة هي الأولى التي تقوم بها طوكيو في بحر الصين الجنوبي.

ونقلت "أساهي" عن مصادر حكومية يابانية لم تسمها إن قوات الدفاع الذاتي البحرية اليابانية نفذت مناورات "عملانية" مضادة للغواصات تشمل رصد غواصات للعدو بأجهزة السونار.

وأضافت المصادر إن التمارين شرعية، وجرت في مياه محايدة مع ضمان حق الوصول بموجب القانون الدولي.

ورفض المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غينغ شوانغ تأكيد المناورة، لكنه قال إن "الوضع في بحر الصين الجنوبي يتحسن".

ونقلت رويترز عن المتحدث خلال إيجاز صحافي إن على اليابان "أن تتصرف بحذر، وأن تتجنب القيام بأي ما يسيء إلى السلم والاستقرار الاقليميين".