ونشر بومبيو تغريدتين، على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قال في الأولى إن "ما قام به كيري مع النظام الإيراني، أكبر دولة راعية للإهاب في العالم، هو غير ملائم وغير مسبوق ويتعارض مع الدبلوماسية الأميركية.. الاتفاق فشل.. دع الأمر وشأنه".

وذكر في التغريدة الثانية "خطة العمل الشاملة المشتركة لم توقف مسارات إيران في تطوير أسلحة نووية.. عكس ما تم ترويجه للشعب الأميركي".

وسبق لبومبيو أن انتقد لقاءات سلفه جون كيري، بوزير خارجية إيران محمد جواد ظريف، متهما إياه "بالعمل على تقويض السياسة الأميركية الحالية بشأن إيران".

وذكر، في مؤتمر صحفي عقد الجمعة "ما قام به كيري يتعارض مع السياسة الأميركية ويقوض جهودها بشأن إيران".

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، هو الآخر في تغريدة على حسابه في تويتر "عقد جون كيري اجتماعات غير قانونية مع النظام الإيراني العدو، هذا الفعل لا يمكنه إلا أن يقوض عملنا العظيم على حساب الشعب الأميركي".

وردّ متحدث باسم كيري على الاتهامات، قائلا لموقع "ذا هيل" إن كيري بقي على اتصال مع نظرائه السابقين في جميع أنحاء العالم، مثل أي وزير خارجية سابق.

وأضاف "أجرى كيري اتصالا هاتفيا مطولا مع بومبيو، في وقت سابق من هذا العام، شرح فيه تفاصيل كثيرة حول ما تعلمه من السلطات الإيرانية.. لم يرغب في أن يحتفظ بالأسرار لإدارته".