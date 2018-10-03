وفي وقت سابق أصدرت محكمة أميركية فدرالية في العاصمة واشنطن حكما يلزم إيران والحرس الثوري بدفع نحو 105 ملايين دولار كتعويضات لضحايا "هجوم الخبر" في السعودية في يونيو 1996، أسفر عن مقتل 120 شخصا، بينهم 19 جنديا أميركيا، أدين بالتورط في تنفيذه 13 عنصرا من حزب الله اللبناني، وذلك في يونيو 2001 في محكمة فدرالية في الاسكندرية بولاية فرجينيا.

القرار الفرنسي الأخير وحكم المحكمة الأميركية يقودانا إلى الأنشطة الإرهابية الإيرانية التي انتشرت دوليا منذ سيطرة الملالي على الحكم في طهران عام 1979، مما جعل النظام الإيراني الراعي الأول للإرهاب في العالم.

فقد عمل نظام الملالي على تأسيس العديد من المنظمات الإرهابية، مثل "فيلق القدس" وغيره داخل إيران، و"حزب الله" اللبناني و"حزب الله الحجاز"، و"عصائب أهل الحق" العراقي، وغيرهم الكثير في الخارج، بالإضافة إلى العديد من الميليشيات الطائفية في عدد من الدول بما فيها ميليشيات الحوثي الإيرانية في اليمن.

كما دعمت طهران وتواطأت مع منظمات إرهابية أخرى مثل "القاعدة"، حيث قدمت ملاذا لعدد من قياداته، ولا يزال عدد منهم في إيران.

الإنفوغرافيك المرفق يتناول أنشطة إيران ووكلائها الإرهابية في العالم، وفقا للتسلسل الزمني لهذه الأنشطة التي بدأت منذ عام 1982، مع اختطاف عشرات الأجانب، بينهم 25 أميركيا في لبنان، وانتهاء بإثارة الاضطرابات في العديد من دول العربية، كالعراق وسوريا ولبنان واليمن على مدى السنوات الماضية.