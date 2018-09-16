ويعد الإعصار مانغخوت أقوى إعصار استوائي يصيب المنطقة هذا العام إذ يحمل رياحا تتجاوز سرعتها 200 كيلومتر في الساعة وهو ما يعادل الفئة الخامسة وهي الأقوى في المحيط الأطلسي.

وقالت وكالة الطوارئ الوطنية في الفلبين إن 25 شخصا قتلوا من بينهم عاملا إنقاذ قتلا أثناء محاولاتهما انتشال محاصرين وسط انهيار أرضي في منطقة كورديليرا الجبلية بينما قالت الشرطة إنها عثرت على جثة في نهر بالعاصمة مانيلا.

ومن المتوقع أن يمر الإعصار على بعد 100 كيلومتر إلى الجنوب من هونج كونج ويتجه غربا صوب الساحل الصيني لمقاطعة قوانغدونغ بالإضافة إلى مكاو على امتداد دلتا نهر بيرل.

وقال مرصد هونغ كونغ "وفقا للمسار المتوقع الحالي، سيكون الإعصار مانغخوت أقرب إلى دلتا نهر بيرل بحلول الظهيرة (0200 بتوقيت غرينتش)".

وقد تم إجلاء بعض السكان من المناطق المنخفضة وتقطعت السبل بعشرات آلاف المسافرين في مطار هونغ كونغ الدولي اليوم الأحد وقالت هيئة المطار إنها ألغت بالفعل رحلات كثيرة.