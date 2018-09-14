ويعتبر المطار الجديد أحد مشروعات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الجديدة للمدينة.

ويقع المطار على البحر الأسود وهو قادر على التعامل مع 90 مليون مسافر سنوياً في البداية، ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد إلى 150 مليونا بحلول 2023.

وللترويج للمطار هبطت طائرة أردوغان في يونيو قبل أيام من الانتخابات الرئاسية.

إلا أن تقارير تحدثت عن عدد كبير من الوفيات في موقع البناء، حيث يعمل نحو 35 ألف شخص على مدار الساعة لإنهاء العمل في الوقت المحدد لافتتاحه في نهاية أكتوبر، وفق ما نقلت "فرانس برس".

وأضرب مئات العمال احتجاجا على ظروف العمل، بحسب وكالة "دي أتش أيه" الخاصة للأنباء.

وتجمع عدد من العمال في الموقع الجمعة، إلا أن قوات الأمن فرقتهم باستخدام الغاز المسيل للدموع. ولم يصدر رد فعل فوري من الحكومة على ذلك، حسب الوكالة الفرنسية.