وعقد براون وعمدة نيويورك السابق، مايكل بلومبرغ مؤتمرا صحافيا في أول أيام القمة التي كانت جزئيا توبيخا لإدارة الرئيس ترامب الذي أعلن انسحابه العام الماضي من اتفاق باريس للمناخ.

وتسعى الإدارة الأميركية أيضا لزيادة انبعاثات الميثان والتراجع عن معايير كاليفورنيا الصارمة بشأن انبعاثات المركبات.

ونقلت "أسوشيتد برس" عن بلومبرغ وبراون إنهما يحسبان أن البلد يقع على مسافة قريبة من حدود الانخفاض في غازات الاحتباس الحراري التي وعدت بها الولايات المتحدة في السابق.

من المتوقع أن يشارك الآلاف من السياسيين وقادة الأعمال من جميع أنحاء العالم في قمة الدعوة التي تستمر يومين في مركز موسكون، فضلا عن الأحداث الجانبية في جميع أنحاء المدينة.

وقال المتحدث باسم القمة نيك نوتال إنه ليس على علم بأي مسؤولين حكوميين أمريكيين سيحضرون.