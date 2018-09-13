واتصلت إحدى المحطات التلفزيونية بترامب لإبداء رأيه في الموضوع والتعبير عن حزنه مما وقع، إلا أنه استغل الفرصة للحديث عن موضوع آخر، لا علاقة له بما يحدث.

ونشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية مقطعا من مقابلة صوتية، أجراها ترامب آنذاك بعد ساعات قليلة من انهيار برجي مركز التجارة العالمي، يوم 11 سبتمبر.

وقال ترامب لمحطة نيوجيرسي التلفزيونية إن برجه "40 Wall Street" هو الآن أطول مبنى في وسط مانهاتن، بعدما كان ثاني أطول بناية بعد وورلد تريد سانتر.

وأوضح: "برجي كان الأطول في المدينة، لكن بعد بناء World Trade Center أصبح ثاني أطول بناية في مانهاتن.. والآن ها هو يعود للمركز الأول".

وذكرت الصحيفة البريطانية أن هذه المعلومة تبين لاحقا أنها "غير صحيحة"، مضيفة أن برج "70 شارع باين" (290 مترا) كان الأطول آنذاك، على اعتبار أن "40 Wall Street" يبلغ طوله 283 مترا فقط.

يشار إلى أن مهمة تصنيف طول البيانات في نيويورك يتولاها مجلس المباني الشاهقة والمساكن الحضرية، الذي يصدر تقاريره باستمرار.

وبعد مرور أكثر من عقد على هذه الأحداث، وجه ترامب، في تغريدة على حسابه في تويتر، رسالة "غريبة"، إلى من وصفهم بـ"الكارهين والخاسرين".

وقال: "في هذا التاريخ الخاص، 11 سبتمبر، أود أن أقدم أطيب تمنياتي للجميع، حتى الكارهين والخاسرين".