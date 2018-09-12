وجاء تصريح بوتن أمام منتدى اقتصادي تستضيفه بلاده في مدينة فلاديفوستوك، حيث وجه آبي نداء جديدا لتوقيع مثل هذا الاتفاق، الذي يشكل نقطة خلاف رئيسية بين موسكو وطوكيو في السنوات الاخيرة.

وقال بوتن: "مضى 70 عاما ونحن نسعى إلى حلّ خلافاتنا (...) دعا شينزو إلى تغيير المقاربة ولنقم بذلك بالفعل! لنوقع اتفاق سلام دون شروط مسبقة بحلول نهاية العام".

وتتباين أقوال بوتن مع تصريحاته الحذرة بشأن الموضوع خلال لقاءاته الاخيرة مع شيزو آبي فقد دعا في مايو إلى "الصبر"، بينما قال الاثنين إنه سيكون "من السذاجة أن نعتقد أن الخلاف يمكن حلّه في غضون ساعة".

يذكر أن العلاقات بين روسيا واليابان متوترة بسبب خلاف حول 4 جزر تقع في أقصى جنوب أرخبيل الكوريل، والتي احتلها الاتحاد السوفيتي مع انتهاء الحرب العالمية الثانية وتطالب اليابان بالسيادة عليها.

وحال النزاع دون توقيع البلدين معاهدة سلام.

وبعد أن عقدا اجتماعات عدة في السنوات الأخيرة، أطلق آبي وبوتن مشاريع اقتصادية عدة في الجزر في مجالات إنشاء مزارع لتربية الأسماك والمحار وتوليد الطاقة من الرياح والسياحة.

والعام الماضي اتفق البلدان على تسيير رحلات طيران مستأجرة لليابانيين من أبناء تلك الجزر لزيارة أضرحة أجدادهم.