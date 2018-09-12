وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن فتحة ضخمة ظهرت في الشمس، مع بروز شفق قطبي كبير سيغطى مساحات من أميركا الشمالية والمملكة المتحدة.

والشفق القطبي هو مزيج من الألوان الخلابة التي تتشكل على القطبين الشمالي والجنوبي للكرة الأرضية، ويعتبر من الظواهر الجميلة التي تضفي البهجة على ناظرها.

ويحذر العلماء من أن العاصفة الشمسية قد تؤثر على سطح الكوكب مثل أنظمة "جي بي إس" والإشارات اللاسلكية، وتزعج كذلك شركات الطيران.

وحددت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA) مستوى العاصفة الشمسية في G2، الذي يعتبر "معتدلا"، مقارنة مع المستوى الرابع والخامس.

وقالت الهيئة "نتوقع أن تكون عاصفة عادية وبسيطة إلى حد ما".