وأضاف ترامب في تغريدة له على "تويتر"، مصحوبة بمقطع مصور يوضح قوة الإعصار، أن فلورانس "واحد من أسوأ العواصف التي تضرب الساحل الشرقي منذ سنوات عديدة (..) يبدو وكأنه ضربة مباشرة ضد ولايات كارولينا الشمالية وكارولينا الجنوبية وفيرجينيا".

وأضاف: "رجاء كونوا مستعدين وحذرين وآمنين".

وبدأت عمليات الإخلاء القسري قبل وصول فلورانس، وهو إعصار من الدرجة الرابعة يتوقع أن يضرب، الخميس المقبل، ولايتي كارولينا الشمالية والجنوبية.

ويقترب الإعصار فلورنس من الساحل الشرقي للولايات المتحدة، مصحوبا برياح تصل سرعتها إلى 195 كيلومترا في الساعة، وحذر المركز الوطني للأعاصير السكان من "خطورته الشديدة".

وجرد السكان المحليون أرفف المتاجر، كما احتشدوا لشراء الوقود، في الوقت الذي يستعدون فيه للفرار من مساره الذي يتحرك فوق جنوب غربي المحيط الأطلسي، بين برمودا وجزر الباهاما، يومي الثلاثاء والأربعاء.

وظهرت بالفعل التأثيرات الأولى لإعصار فلورانس، حيث تدفقت مياه البحر على الطرق السريعة في الولايات التي سيضربها.

وقال مدير المركز الوطني الأميركي للأعاصير، كين غراهام، إنه من المتوقع أن يستمر الإعصار فوق كارولينا الشمالية والجنوبية، حيث طلب من مليون شخص إخلاء المنطقة بمجرد وصوله إلى الشاطئ.

وأضاف غراهام: "ليس الساحل فقط. فالإعصار سيكون مصحوبا بأمطار غزيرة قد تتحول إلى فيضانات".