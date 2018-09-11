وقالت الرئاسة إن الحريق وقع في محطة لتعبئة قوارير الغاز في حي سكني في مدينة لافيا قرب العاصمة أبوجا في وسط البلاد.

وأضافت إنّه لم يتّضح لها في الحال عدد الضحايا، مشيرة على لسان المتحدث باسمها غاربا شيهو إلى أنّ رئيس الجمهورية محمد بخاري "عبّر عن قلقه العميق إزاء الحصيلة المرتفعة للحادث" الذي راح ضحيته "العديد" من القتلى.

وبثّت قنوات التلفزة المحلية مشاهد ظهر فيها عناصر الإطفاء وهم يحاولون إخماد ألسنة اللهب.

وروى أحد سكّان المنطقة المنكوبة ويدعى مايكل اوغبونايا لهذه القنوات أنّه حين تقرّر إنشاء محطة التعبئة هذه في الحي السكني احتج سكان الحي بسبب مخاطرها المحتملة عليهم ولكن احتجاجاتهم لمن تلق آذانا صاغية.

وغالبا ما تشهد نيجيريا خصوصا وغرب افريقيا عموما حوادث مرتبطة بقوارير الغاز التي تستخدم في المطابخ المنزلية والتي لا يراعي استخدامها معايير السلامة.