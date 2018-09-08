وأغلقت السلطات طريقا سريعا رئيسيا وأصدرت أوامر بإخلاء المناطق الواقعة في مسار الحريق.

وأُعلن عن اندلاع الحريق أولا في منطقة ليكهيد على بعد 240 كلم شمال سكرامنتو عاصمة الولاية وفي قلب غابة شاستا-ترينيتي الوطنية منتصف الأربعاء الماضي.

وأغلقت السلطات جزءا كبيرا من الطريق السريع الرئيسي "إنترستيت-5" الممتد على طول الساحل الغربي من كندا إلى المكسيك، لتجنيب السائقين النيران.

ولم ترد تقارير عن ضحايا، لكن السلطات أصدر أوامر إخلاء في 3 مقاطعات مهددة بالنيران، فيما بذل رجال الإطفاء مساع لاحتواء الحريق، وشاركت في الجهود أيضا طائرات ومروحيات مزودة بمدافع ماء.

ونشر أكثر من 1500 شخص لمكافحة الحريق المتوقع أن يواصل امتداده شمالا في الساعات الـ24 المقبلة بحسب السلطات.

وتعرضت كاليفورنيا لحرائق غابات خلال فصل صيف حار وجاف بينها أكبر حريق في تاريخ الولاية الواقعة غرب الولايات المتحدة، إضافة إلى العديد من الحرائق الكبيرة، التي تسببت بوفاة أكثر من 10 أشخاص.

واندلع "حريق دلتا" على بعد حوالى 40 كلم من موقع اندلاع "حريق كار"، الذي استعر لـ6 أسابيع في وقت سابق هذا الصيف، موديا بأرواح 8 أشخاص بينهم 6 أطفائيين ومدمرا أكثر من 92 ألف هكتار من الأراضي.