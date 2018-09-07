وذكرت وكالة "رويترز"، الجمعة، نقلا عن، المتحدثة الرسمية باسم المطار، ديان غريس، قولها إن جميع الركاب البالغ عددهم 250 شخصا على متن رحلتين منفصلتين تابعتين لشركة الخطوط الجوية الأميركية "أميركان إيرلاينز" قادمتين من ميونيخ وباريس "احتجزوا لإجراء فحص طبي" كتدبير احترازي.

وأضافت أنه تم إخطار مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة بالأمر.

وقالت المتحدثة، إن الرحلة 717 القادمة من ميونيخ والرحلة 755 القادمة من مطار شارل ديغول في باريس، وصلتا إلى فيلادلفيا بعد ظهر الخميس.

وذكر المتحدث باسم مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها، بنجامين هاينس، أن المراكز تعاونت مع مسؤولي الصحة في فيلادلفيا والطوارئ والعاملين في الجمارك ومراقبة الحدود لفحص الركاب الذين ظهرت عليهم أعراض إنفلونزا وأمراض تنفسية أخرى.

وأضاف "أصيب 12 راكبا على متن الرحلتين بألم في الحلق وسعال ولم يصب أي منهم بحمى. لم يصب أي من الركاب بمرض شديد وسيغادرون وسنبلغهم بنتائج الاختبارات في غضون 24 ساعة".

وقال، إنه سُمح لبقية الركاب على متن الطائرتين بالمغادرة، مضيفا أن مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها ستوفر المزيد من المعلومات بعد ظهور نتائج الفحص.

وأكدت المتحدثة باسم شركة، أميركان إيرلاينز، ليزلي سكوت، أنه لم يتم وضع أي شخص ممن كانوا على متن الطائرتين في الحجر الصحي، مشيرة إلى أن أفراد الطاقم على الطائرتين لم يتصلوا بالأطقم الطبية قبيل الهبوط للإبلاغ عن إصابة أي راكب بالإعياء.